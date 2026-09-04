В автомобилях ТЦК будет введена видеофиксация – итоги заседания Комиссии Верховной Рады

В автомобилях ТЦК в Николаевской области будут установлены камеры видеофиксации. Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Алексей Гончаренко во время заседания.

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По его словам, в июне Комиссия дала рекомендацию об установке камер в транспорте ТЦК.

"В Николаеве весь транспорт ТЦК оснащают камерами. Благодарю Николаевскую ОГА за быструю реакцию и призываю другие области как можно скорее присоединиться к этим изменениям", — написал Гончаренко, подводя итоги деятельности ТЦК за последнюю неделю.

Отдельно он также отметил, что был внесен законопроект, касающийся документов и легализации белорусов, которые служили в ВСУ или занимались волонтерством.

"На одном из заседаний к нам обратились граждане Беларуси, которые рассказали о проблемах с получением документов и легализацией. Я подал законопроект № 15529. Его цель проста – люди, которые выбрали Украину, воюют за нее и поддерживают ее, должны иметь возможность легализоваться и нормально жить в Украине. Также создана рабочая группа для решения этих вопросов", – заявил нардеп.