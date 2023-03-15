В Авдеевку доставили 6 тонн продовольствия от гумпроекта 'Спасаем жизнь'

Запорожский гуманитарный хаб компании Метинвест отгрузил и доставил в постоянно находящуюся под обстрелами Авдеевку около 6 тонн самых необходимых продуктов. Помощь направили в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", которую основал Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова.

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Сообщается на сайте компании.

Ситуация на Авдеевском направлении остается очень напряженной, на город постоянно летят ракеты и снаряды тяжелой артиллерии. Однако здесь еще остаются около двух тысяч жителей, которые отказываются уезжать. И они нуждаются в помощи.

В этот раз от проекта "Спасаем жизнь" жители города получили тушеное мясо, крупы, муку, макароны, сгущенку, чай и соль. Пищевые наборы сформированы в запорожском гуманитарном хабе Метинвеста, который работает на базе комбината Запорожсталь.

"Авдеевцы сегодня вынуждены выживать в сверхсложных условиях – в укрытиях, без света и полноценного доступа к пищевым продуктам. Чтобы поддержать их, Метинвест системно предоставляет наборы продуктов, буржуйки, медикаменты. Мы держимся вместе, единым фронтом, чтобы выстоять и победить", – отметил директор по операционным улучшениям Запорожстали Александр Борисов.

Гуманитарная помощь от Метинвеста поступает в Авдеевскую общину системно. Всего с начала активной фазы войны авдеевцы получили более 20 000 продовольственных наборов в рамках проекта "Спасаем жизнь". Всего проект "Спасаем жизнь" за время полномасштабной войны помог почти 425 тысяч украинцев.