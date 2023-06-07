В акватории Николаева продолжает подниматься уровень воды, коммунальщики укрепляют берега. Фото и видео

В результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС в акватории города Николаев также продолжает подниматься уровень воды. По состоянию на 18:30 7 июня всего уровень воды поднялся на 82 сантиметра.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своем канале в Telegram. По его словам, в течение трех часов (с 15:00 до 18:30) уровень воды увеличился на 5 сантиметров.

Городской голова отметил, что на Намыве (местность в Заводском районе Николаева) вода подступила к остановочным комплексам. В самой низкой точке берега коммунальщики вместе с местными жителями уже укрепили берег.

"Следим за ситуацией. Организовано круглосуточное дежурство городских служб. В случае чего, будем оперативно реагировать", – отметил мэр.

В Ингульском районе зафиксировано поднятие воды со стороны улицы Железнодорожной, подтопленный пляж. В Корабельном районе есть подтопление в районе улицы Рыбной. Там, по словам Сенкевича, вода дошла до нескольких пирсов челночного кооператива.

Центральный район – на Нижней Набережной из-за поднятия уровня воды проседает почва, начали образовываться провалы. Мэр призвал жителей обходить это место. Коммунальные службы оградили его лентами и перекрыли подходы к аварийным участкам.

Кроме того, подтоплены пляжи Стрелка и Вербочка.

Отметим, что от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня пострадали десятки населенных пунктов как на освобожденном правом, так и на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. На правобережье очень пострадал Херсон и прибрежные населенные пункты, еще больше досталось городам и селам, где распоряжаются оккупанты, критическая ситуация во временно оккупированных Олешках: там люди ночевали на крышах зданий и тщетно ждали помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии.

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