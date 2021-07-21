В аэропорту Львова саперы взорвали забытую сумку с ноутбуком, приняв за бомбу

В среду, 21 июля, утром в аэропорту Львова взорвали оставленную сумку с ноутбуком. Ее приняли за бомбу.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники. Детекторы подтвердили вероятное наличие взрывчатки в сумке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сумку вынесли за пределы аэропорта и взорвали. Спецоперация длилась 2 часа, к ней привлекали дистанционно управляемого робота.

На это время всех пассажиров и персонал с первого этажа аэропорта (около 300 человек) вывели на улицу.

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Патрульная полиция перекрыла въезды на территорию аэропорта. Всего было задержано 9 рейсов.

Около 12:00 львовский аэропорт возобновил полноценную работу.

Владелицей потерянной сумки оказалась молодая азиатка, которая летела в Стамбул. Ее самолет тоже задержали на 3 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе кинологи с собаками искали бомбу на рейсе из Тбилиси.

В середине мая в Киеве станцию метрополитена "Майдан Независимости" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. После проверки территории полицейские опасных предметов не нашли, а оцепление с Майдана Независимости сняли.