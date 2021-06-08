В Борисполе кинологи с собаками проверяют пассажиров рейса из Тбилиси. Видео

Пассажиров авиарейса из Тбилиси (Грузия), которые прилетели в Международный аэропорт Борисполь выпускают из самолета по пять человек. Каждого человека обнюхивает собака.

Как стали известно OBOZREVATEL из собственных источников, поступило сообщение о бомбе на борту (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По результатам проверки опасных предметов на борту самолета обнаружено не было", – рассказал наш собеседник.

Напомним, 5 мая в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. После проверки территории поліцейские сняли оцепление с Майдана Незалежности, а опасных предметов не нашли.

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18 марта из-за сообщения о минировании закрывали семь станций столичного метрополитена. Позже все они продолжили работу в штатном режиме, взрывчатка найдена не была. В столице 4 марта из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Университет" и "Крещатик".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве "заминировали" 9 торговых центров и станции метро.