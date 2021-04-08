У 7 областях України на COVID-19 захворіло понад тисяча осіб за добу

За минулу добу, 7 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 1886 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також понад тисячу нових заражених виявили в Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158), Одеській (1142), Донецькій (1016), Дніпропетровській (1005) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Кіровоградскій області – 217.

Кількість захворювань за регіонами на добу:

м. Київ – 1886 випадків;

Вінницька область – 604 випадки;

Волинська область – 511 випадків;

Дніпропетровська область – 1005 випадків;

Донецька область – 1016 випадків;

Житомирська область – 869 випадків;

Закарпатська – 325 випадків;

Запорізька область – 896 випадків;

Івано-Франківська область – 274 випадки;

Київська область – 976 випадків;

Кіровоградська область – 217 випадків;

Луганська область – 264 випадки;

Львівська область – 1255 випадків;

Миколаївська область – 353 випадки;

Одеська область – 1142 випадки;

Полтавська область – 738 випадків;

Рівненська область – 733 випадки;

Сумська область – 560 випадків;

Тернопільська область – 796 випадків;

Харківська область – 1427 випадків;

Херсонська область – 474 випадки;

Хмельницька область – 1158 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 413 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.