В 3000 километрах от дома: 'эвакуированным' жителям ОРДЛО предложили переселиться в Мурманску область

Людям, привезенным в Россию в рамках объявленной "эвакуации" вожаками террористических "ДНР" и "ЛНР", закрыли обратный путь – все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ. Поскольку мест в пунктах временного пребывания уже нет, оставшимся без крова предложили переселиться в Мурманская область.

Об этом сообщило издание "Буквы". Расстояние до Мурманск составляет более 3 000 км, но это не самое страшное.

Людям, которых лишили собственного жилья, предлагают переехать жить практически в тундру, которой покрыта почти вся территория Мурманской области. К слову, в регионе до сих пор распространено оленеводство.

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Несмотря на то, что площадь области составляет около четверти площади Украины, там проживает около 700 тысяч жителей. В регионе всего 16 городов с населением более 10000 жителей. В самом Мурманске насчитывается около 300 тысяч человек.

Дорогам с твердым покрытием соединены лишь около 73% населенных пунктов. Есть одна железная дорога, соединяющая Мурманск с Санкт-Петербургом. Ее построили еще во время Первой мировой войны. Впоследствии магистраль дополнили тепловозными ответвлениями в 7 городов.

К тому же, климат в регионе суровый с перепадами температур от +33 до – 55.

Единственное, что может порадовать переселенцев, это то, что войны в Мурманской области не было с 1945 года.

К слову, глава Якутии заявил, что регион также готов принять беженцев из "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, кафиры эвакуировали из "Л/ДНР" более 30 тыс. человек из-за фейковой информации о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты.