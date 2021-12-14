В 2022 году в Украине начнут строить первый автобан с максимальной скоростью 130 км/час

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году. Речь идет о трассе Краковец – Броды – Ривне. По ней можно будет двигаться со скоростью до 130 километров в час.

Как рассказал на заседании Кабинета министров глава ведомства Александр Кубраков, автобан будет находиться в концессии у частного инвестора, сообщили на сайте правительства. По словам чиновника, длина дороги составит около 280 километров.

В Мининфраструктуры спрогнозировали, что время прохождения маршрута уменьшится с 4 часов до 2,5 часов.

Проект, по словам Кубракова, будут строить в три этапа, сбор информации о маршруте уже завершен. В частности, сотрудники ведомства разработали несколько вариантов прохождения трассы, проанализировали все материалы, выполнили технический дизайн, а также замеры интенсивности движения по трассе.

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По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, этот проект является наиболее ожидаемым для государства. По его словам, правительство будет работать над тем, чтобы его реализация состоялась как можно раньше и прошла в кратчайшие сроки.

Он назвал "экономическим преступлением против Украины" отсутствие таких дорог в течение 30 лет независимости государства.

"Краковец – Броды – Ривне" должен стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог", – рассказал Шмигаль.

Напомним: ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко рассказал о строительстве в Украине автобанов. По его словам, у них будет по 4-6 полос для движения и они будут позволять ехать с большей скоростью. "Например, не 90 км/ч, а 120-140 км/ч", – сказал он.

По словам нардепа, проектирование автобана Краковец – Броды – Ривне уже завершилось. Цена за пользование им должна быть доступна, поскольку инвесторы заинтересованы в том, чтобы им пользовалось как можно большее количество автомобилистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Польшей планируют запустить новые скоростные поезда. Они будут курсировать между столицами – Киевом и Варшавой – со скоростью не менее 250 км/ч.