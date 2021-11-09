Сверхскоростные рейсы. Между Украиной и Польшей планируют запустить новые поезда

Между Украиной и Польшей планируют запустить новые скоростные поезда. Они будут курсировать между столицами – Киевом и Варшавой – со скоростью не менее 250 км/ч. Как заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, это уже обсуждалось с польским правительством.

По словам главы министерства, Польша поддерживают эту идею. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Они тоже уже просчитали, что скорые поезда 300 км+ супердорогие и точно не об экономике. Но 250 км+ – мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать... Итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами", – сказал Кубраков на форуме "Большое строительство: новая железная дорога" 9 октября.

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Кроме того, уже до конца 2021-го или в январе 2022 года ожидается предварительная оценка касательно стоимости этого проекта. Министр добавил, что уже разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Напомним, еще в начале октября "Укрзалізниця" возобновила международный рейс Мукачево – Будапешт. Поезд будет ходить ежедневно в обоих направлениях. Билеты приобрести можно только в кассах вокзалов.

Поезд №33/34 Мукачево – Будапешт будет проходить через украинский город Чоп и венгерский Захонь. Время отправления:

из Мукачево – в 12:30, прибытие в Будапешт – в 18:37;

из Будапешта – в 7:23, прибытие в Мукачево – в 15:30.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в ближайшие два года планируется построить дополнительные 500 новых пассажирских вагонов для "Укрзалізниці". Как отметил президент Владимир Зеленский, до конца 2021 года компания получит 20 новых спальных вагонов.