В 10 городах Украины открылись 'Гончаренко центры'

В феврале в 10 городах Украины заработала всеукраинская сеть культурно-образовательных пространств Гончаренко центр. Здесь все желающие смогут бесплатно изучать английский язык, готовиться к внешнему независимому оцениванию, пройти курс финансовой грамотности и профориентации. Главная цель центров – сделать образование более доступным для каждого украинца, независимо от возраста и места проживания.

"Мечта создать подобные образовательные пространства появилась еще полтора года назад, когда я увидел эффективность нашего проекта по изучению английского "ВИ.МОВА". Я понял, что особенно остро потребность в дополнительной образовательной площадке ощущается в районных центрах и небольших городах. Я уверен: если как можно больше людей получат качественное и современное образование, в частности, усвоят английский, то они смогут добиться больших успехов в карьере, ведь чтобы идти в ногу с современным миром, нужно говорить с ним на одном языке", – рассказывает основатель сети центров, народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко центры уже открыты в Подольске, Балте, Миргороде, Житомире, Ровно, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницкому и Лимане.

"В Гончаренко центрах как минимум 500 детей бесплатно подготовят к ВНО-2021 по английскому и украинскому. Еще 500 украинцев смогут начать учить английский с нуля. Еще около 22 000 человек получат доступ к качественным программам для развития своих навыков и лучшего будущего. И эти цифры будут расти ежедневно", – поделилась руководитель проекта Мария Донец.

Помимо общих для всех центров дисциплин, команды на местах реализуют также и собственные программы. Так, в Жмеринке уже начался набор на курс по подготовке к ВНО по истории Украины, в Лимане набирают группы для изучения украинского языка, в Ровно открывают свою "Медиа-школу для детей и подростков", в Кропивницком запускают мастер-классы "Как защитить себя в соцсетях", а в Миргороде начали изучать китайский язык.

В ближайших планах расширить сеть, поэтому представители Гончаренко центров приглашают к сотрудничеству городские общины.