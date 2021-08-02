Ужгородские врачи спасли жизнь недоношенным тройняшкам: таких операций ранее в Украине не делали. Фото

В Ужгороде врачи провели уникальную операцию, которая спасла беременность женщины, вынашивала тройню – мальчика и двух девочек. До этого в Украине "серкляж отчаяния", как такую операцию называют американцы, в тройни еще не проводили.

Об этом сообщил сайт города Ужгорода 0312.ua и с разрешения родителей опубликовал фото новорожденных детей (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы). Отмечается, что операцию провели по авторской методике с рождением недоношенных детей в целых околоплодных пузырях.

Как рассказал врач Руслан Федько, уникальность этого случая в том, что на 22-й неделе беременности околоплодный пузырь одной девочки из недержание шейки матки выпал во влагалище, а это грозило смертью всем детям.

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Врачи заправили оплодневий пузырь женщине в матку и провели так называемый "серкляж отчаяния" – наложили шов на шейку матки, то есть зашили ее, чтобы предотвратить преждевременные роды и выкидыш.

По словам Федько, такая операция технически довольно сложная даже при одноплодной беременности.

"К нам в Украине такой" серкляж отчаяния ", а так его называют американцы, и он в них включен в национальные протоколы, на тройни еще не делал никто, и женщина, с Божьей помощью, доносила еще почти семь недель", - рассказал врач .

Сейчас дети находятся в отделении интенсивной терапии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине новорожденная девочка умерла после того, как напилась коровьего молока. Ее доставили в больницу с температурой, но спасти не смогли. Как оказалось, рождение ребенка не было даже зарегистрировано.