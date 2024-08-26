Ужалило более 25 ос: в Ивано-Франковской области девочки закрыли одноклассника в туалете. Парень попал в реанимацию

В городе Косов Ивано-Франковской области девушки закрыли своего одноклассника в туалете с осиным гнездом. Парню не давали выйти из помещения и снимали это на телефон. Восьмиклассника ужалило более 25 чел, из-за чего он попал в реанимацию.

Видео дня

Ситуация произошла во время празднования дня рождения на открытом воздухе одной из девушек. Об инциденте сообщили на странице местного сообщества в Facebook.

"Ученики 1-й школы, г. Косив, которые в этом году перевелись в 8-й класс, праздновали день рождения одноклассницы, на открытом воздухе, несовершеннолетние без родителей. Во время праздника один из ребят отошел в туалет на улице (деревянный), где его одноклассницы закрыли дверь и начали снимать это на видео, не давая ему выйти. Одной из самых больших проблем стало то, что в туалете было осиное гнездо. При попытке выбраться из помещения парня ужалило более 25 человек", – говорится в сообщении.

Оказалось, что у парня есть аллергия. От укусов, шока и сильной боли школьник выбил дверь, а девушки снимали это на видео, смеялись и не пытались открыть дверь.

На крики прибежали ребята-одноклассники, позвонили матери и оказали первую помощь.

Впоследствии ученик был доставлен в больницу, где у него были обнаружены проблемы с дыханием, повышение давления и снижение уровня кислорода в крови. Восьмикласснику дали много обезболивающих, ведь укусы пришлись на голову и шею.

Инцидент прокомментировала руководительница отдела ювенальной превенции в Ивано-Франковской области Алла Бойчук изданию КУРС. Она сообщила, что в полицию обращений по этому поводу не было. Однако после анонимного сообщения в соцсетях была начата проверка, установлена личность парня и определяются другие дети-участники события.

Она подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью школьника нет.

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