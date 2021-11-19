Утро на Мальдивах и Мужчины с Марса: Andre Tan из Sound Sleep поразили общей стильной коллекцией домашнего текстиля

Украинский дизайнер Андре Тан представил коллаборацию с ведущим производителем домашнего текстиля Sound Sleep. Презентация совместной работы прошла 18 ноября в столичном ресторане Boho. В коллекцию вошли пледы, подушки, постельное белье и маски для сна с авторскими принтами Andre Tan.

Авторы коллекции предложили посмотреть на привычные вещи под новым углом, создав стильные предметы домашнего текстиля. Особое внимание уделили принтам. На ткань с помощью инновационной техники напечатаны реалистичные изображения Марса, космических метеоритов и растений.

Видео дня

Каждый рисунок имеет свое настроение и свое название, за которым кроется целая история. Здесь и "Роскошная ночь", и "Утро на Мальдивах", "Космическая связь" и "Мужчины с Марса", "Список желаний" и "Я знаю секрет".

К примеру эффектный красно-черный комплект создатели коллекции описывают так: "В отношениях главное – не молчать. Обними за плечи, поцелуй и скажи: "Я люблю тебя..." И неважно, кто из вас скажет это первым".

Впрочем, названия говорят сами за себя и побуждают воображение каждого рассказать собственную историю, которая будет с вами все время, когда вы будете касаться этих предметов.

Линейку постельного белья дополняют стильные аксессуары: дорожные подушки и маски для сна.

Основные ткани, из которых изготовлена коллекция, натуральные. Это хлопковый сатин и бязь – экологичные материалы, приятные к телу и удобные в использовании.

"Я хотел, чтобы в каждой постели считывалось настроение: ироническое или эротичное, умиротворяющее или наоборот, возбуждающее. Словом, в коллекции Sound Sleep by Andre Tan свой идеальный комплект спальни найдут как поклонники стильного минимализма, так и любители роскоши", – отметил Андре Тан .

"За последние несколько лет значительно возрос интерес потребителей к теме дома. Мы видим красивые интерьеры в кино и сериалах, в Instagram и Pinterest и начинаем обустраивать свои квартиры с учетом модных трендов. Поэтому начиная работу над новой коллекцией домашнего текстиля, мы решили обратиться к fashion-дизайнеру. Когда Андре показал нам первые эскизы, мы поняли, что не ошиблись! Это отличается от всего, что сейчас есть на украинском рынке", – рассказывают владельцы Sound Sleep Наталья и Виталий Киченко.

Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября на сайтах магазинов домашнего декора и текстиля.