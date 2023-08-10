Утратила часть ноги: что известно об украинке, которая стала жертвой нападения акулы в США, и в каком состоянии она сейчас. Фото

65-летняя женщина, ставшая на днях жертвой акулы на пляже Рокавей-Бич в Нью-Йорке, оказалась украинской эмигранткой родом из Одессы Татьяна Колтонюк. Она продолжает находиться в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Видео дня

Украинское происхождение женщины подтвердили в Министерстве иностранных дел в Киеве, однако первыми об этом сообщили The New York Time. В Штатах она проживает вместе с семьей.

По первым полицейским отчетам было указано, что в результате нападения акулы, Татьяна потеряла около 9 кг плоти. Однако согласно фотографиям, на которых свидетели происшествия запечатлели первые минуты спасения женщины, эти цифры значительно преувеличены.

Американские медики делают все, чтобы женщина перенесла травму. А пляж Рокавей-Бич открыт спустя два дня после инцидента, после того как все береговые службы убедились в безопасности прибрежных вод.

Как сообщал OBOZREVATEL, акула напала на Татьяну на одном из популярных нью-йоркских пляжей. Женщина позвала на помощь, ее вытащили из воды и обнаружили рваную рану на ноге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!