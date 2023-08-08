В Нью-Йорке акула напала на женщину на пляже, пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Видео

На пляже Рокавей-Бич, расположенном на юге Нью-Йорка, акула напала на 50-летнюю женщину, которая плавала в воде, и серьезно повредила ей ногу. Пострадавшая начала звать на помощь, в результате ее вытащили из воды и передали медикам.

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Об этом сообщило CNN. Само нападение хищника не попало в объективы камер, но уже врачи подтвердили, что рваная рана соответствует характеру акульего укуса.

"Все признаки указывают на укус акулы", – говорится в заявлении медиков. Сейчас женщина остается в критическом состоянии в госпитале.

Муниципальные власти указали, что за последнее время нападения акул в этих местах участились. Они делают все, чтобы более пристально патрулировать пляжи, чтобы обезопасить купающихся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в прошлом году на популярном египетском курорте в Хургаде от челюстей акулы погибла гражданка Румынии. Это было уже не первое нападение хищника, тело несчастной нашли спустя несколько часов после того, как так же погибла австрийка, которой акула оторвала руки и ноги.

Наиболее резонансным для украинцев стало смертельное нападение акулы на россиянина. Многие посчитали это возмездием, которое поджидает каждого рандомного гражданина государства-агрессора.

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