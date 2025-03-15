Несмотря на то, что война продолжается с 2014 года, полномасштабное вторжение стало настоящим испытанием для устойчивости украинцев, как на личном уровне, так и на уровне коллективов. Война, постоянные обстрелы, сплошь и рядом отсутствие сна, страх за родных накапливают стресс и тревожность. При этом люди остаются самым ценным ресурсом и двигателем для положительных изменений. Человек – точка отсчета для всех процессов в каждом коллективе. Поэтому и понятие устойчивости как для личности, так и для коллектива является одной из первоочередных задач.

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Спільні цінності, як запорука стійкості колективу

Дослідження програми "Ти як?" показали, що 73% українців вважають себе стійкими або достатньо стійкими, хоча рівень стресу перевищує 80% (згідно з "Дослідженням уявлень українців про психічне здоров'я та психологічну підтримку крізь призму стійкості" програми "Ти як?" та UNICEF, презентованим 10 жовтня 2024 року). Дослідники виявили кореляцію, що стійкість залежить: від стабільної роботи, від наявності дітей і кола підтримки.

При цьому робочий колектив може стати цим колом підтримки. Але тут важливо, щоб люди в колективі мали не лише фінансову мотивацію для роботи, але й спільні цінності. І ми вже бачимо, що сучасний світ змінився, і разом із ним змінилися люди. Робота вже не тільки про зарплату – вона про сенси, про можливість бути частиною чогось важливого. Особливо це відчутно в громадському секторі, адже громадські проєкти особливі тим, що будуються на служінні. Людина або поділяє ці цінності, або не затримується довше двох місяців. Для "Серця Азовсталі" це питання принципове, і при підборі працівників ми керуємося саме спільними цінностями. Адже йдеться про роботу із ветеранами та військовими. (фото колективне)

Ми окремо досліджували це питання. І ось що виявили. Якщо людина свідомо йде в громадський сектор, якщо в її оточені є військові та ветерани, то, вперше чергу, в неї немає (або дуже низький) барʼєру перед співпрацею з військовими. Якщо ж кандидат шукає роботу, лише орієнтуючись на фінанси та власні здібності, то страхи та надочікування стають додатковим стресом, який системно заважає виконувати роботу.

Ще одним нюансом є те, що не лише працівник має поділяти цінності організації, але й роботодавець повинен розуміти цінності працівника. Цінності компанії, мають бути не на папері і керівництво має їх не лише декларувати, а й своєю поведінкою та вчинками демонструвати ці цінності. Яскравим прикладом, як це працює, став травень 2023 року. Місяць без сну, під постійними загрозами обстрілів, багато кого змусили переглянути свої пріоритети. Батьки, перебуваючи на роботі в укритті, хвилювалися за дітей та рідних, і будь-який стрес щодо невиконаних задач ставив перед людьми питання "Чи маю я зараз взагалі працювати?". І без підтримки з боку безпосереднього керівника, можна було втратити команду. Адже попри щоденні обстріли у столиці та безсонні ночі, люди продовжували ходити на роботу, працювати. Але, якщо в організації не розділяли цінність безпеки та родини для працівника, то люди почали звільнятись. Особливо в корпораціях, де наполегливо вимагають дотримання певних правил та дедлайнів. І якщо раніше люди сприймали це як правила гри, то у 2023 році вони стали сприймати це як токсичність. Ця ситуація змінила багато колективів та підходів. І те, що ми помітили, той хто змінився - зберіг колектив та згодом досяг значних успіхів.

Психологічна підтримка колективу під час війни

Також варто сказати, останні роки роль керівника змінилася. Якщо раніше він мав бути лідером і стратегом, то тепер він ще й повинен мати базові знання психології. Але мова саме про базові знання. Людина не може сама консультувати, надавати допомогу. Сьогодні завдання керівника оцінити стан співробітника і за необхідності направити до спеціаліста. Більшість коротких курсів з психології надають саме знання, як побачити що насувається проблема. І відповідальність керівника не лізти далі без відома людини, без запиту, а коректно (тут ключове "коректно") направити до психолога. У "Серці Азовсталі" працюють професійні психологи – не лише для ветеранів, а й для команди, яка з ними працює. Важливо не просто намагатися замінити собою фахівців, а вміти розпізнати проблему та направити людину до спеціаліста.

Підтримка ментального здоров’я стала ключовим фактором ефективності роботи. Особливо це помітно серед людей, які працюють у соціальних проєктах. Вони зіштовхуються з величезною кількістю емоційно складних історій, і без належної підтримки згоряють, втрачаючи мотивацію. Саме тому ми приділяємо особливу увагу збереженню ресурсності наших команд. І тут головне вміти бачити, чути, розуміти та коректно допомагати, не заміщуючи собою професіоналів.

Висновки

Стійкість колективу під час війни – це не лише про адаптацію до нових викликів, а й про збереження людського ресурсу як найціннішого капіталу організації. У цей непростий час важливо створювати умови, за яких працівники не лише виконують свої обов’язки, а й відчувають підтримку та розуміння. Тільки за цих умов колектив залишатиметься сталим.

Основою стабільності колективу є спільні цінності. Якщо працівники розділяють місію організації, а організація не лише її декларує, а й слідує їй, вони залишаються мотивованими навіть у складних умовах. Водночас важливо, щоб роботодавець також враховував цінності своїх співробітників - яка б не була важлива нарада, працівник не може бути на 100% залучений, якщо хвилюється за те чи живі його близькі.

Ще одним критично важливим фактором є психологічна підтримка. В часи, коли суспільство перебуває в стані перманентного стресу, мати психолога у колективі - це необхідність. Але важливо, щоб і керівник зміг відчувати емоційний стан команди, а в разі потреби – направляти людей до фахівців. Це допоможе уникнути вигорання та підвищить ефективність роботи.

Зрештою, війна змінила підхід до управління командами: робота стала не просто засобом заробітку, а місцем, де люди шукають сенс і підтримку. Завдання керівників – створити умови, у яких працівники відчуватимуть свою значущість, а колектив стане джерелом сили навіть у найскладніші часи.