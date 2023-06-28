Усилится ответственность должностных лиц: Алексей Кулеба объяснил, почему укрытия сделали объектами стратегического значения. Видео

Замглавы Офиса президента Алексей Кулеба пояснил, что укрытие сделали объектами стратегического значения для того, чтобы усилить ответственность должностных лиц. Также в настоящее время внедряются системные проверки укрытий.

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Об этом Кулеба рассказал в видеообращении. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье украинцев – самая высокая ценность.

По словам заместителя главы ОПУ, в настоящее время в регионах и городах Украины продолжаются работы по обустройству укрытий. Они должны быть оборудованы, подготовлены должным образом, каждый должен иметь беспрепятственный доступ.

"Над этим сегодня работают все вместе – исполнительная власть и органы местного самоуправления. Важно, что теперь укрытие - объекты стратегического значения. Это значит, что за ненадлежащее состояние и закрытые хранилища будет усилена ответственность должностных лиц. Также внедряются системные проверки укрытий", – объяснил он.

Кулеба также напомнил, что сегодня стали известны первые кадровые решения из-за ненадлежащего состояния укрытий. Речь идет о городе Киеве, Киевской, Житомирской, Сумской области, а также Харькове, Запорожье, Николаеве, Херсоне.

"Это еще не все решения. Привлечение виновных к ответственности, как и контроль состояния укрытий, будет продолжаться до конца июня", – добавил он.

Следует отметить, что на заседании 27 июня Кабмин поддержал проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей КГГА Виталия Кличко и КМВА Сергея Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели проверки укрытий. Проверили более 98% всех объектов.

– В 5879 году комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. В некоторые из них попали в ходе второго визита. Кроме того, 14 398 оказались непригодными (не отвечают техническим, санитарным нормам и т.п.). Подробнее читайте в нашем материале.

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