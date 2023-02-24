Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину: все детали

В годовщину широкомасштабного вторжения России, 24 февраля, Польша объявила об отправке первых танков Киеву. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что боевые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

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Такое объявление он сделал во время заседания Совета национальной безопасности, созванного польским президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает RMF24.

"В Украину прибыли первые польские танки Leopard", – заявил Блащак.

Блащак подчеркнул активность Польши в поддержке Украины. Он напомнил, что 11 января президент Анджей Дуда выдвинул проект создания коалиции, которая передаст Украине танки западного производства.

"И мы действительно построили такую коалицию", – добавил он.

Следует отметить, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля, в годовщину вторжения России, прибыл с визитом в Киев. Цель визита Моравецкого – "дать четкий и измеримый сигнал" о дальнейшей поддержке Украины в защите от российской агрессии.

Открывая заседание Совета безопасности, президент Анджей Дуда указал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий поехал в Украину встречать Leopard 2.

Он добавил, что в связи с появлением "этих современных танков на украинской земле" рад, что Польша "держит пальму первенства в этой области".

"И хорошо с этой точки зрения, что сегодня премьер-министр ее реализует, тем более что сегодня не случайный день - годовщина нападения России на Украину", - сказал президент Польши.

Добавим, что обучение украинских экипажей на немецких танках Leopard 2 уже несколько недель идет на полигоне в Свентошуве.

Напомним, что в годовщину начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, США объявили о новом пакете военной помощи Украины на 2 млрд долларов. Входящие в него вооружения будут поставлены не из запасов Пентагона, их специально для Украины изготовят американские оружейные компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за каждое "завтра" необходимо бороться, и выразил уверенность в том, что Украина победит врага.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что девять лет войны сделали украинцев крепче бетона и стали.