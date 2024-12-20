Усик перед боем из Фьюри в Эр-Ридяе встретился с украинскими ветеранами

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик встретился с украинскими ветеранами в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди перед боем с британским боксером Тайсоном Фьюри.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

За день до боя Александр Усик встретился с украинскими защитниками, приехавшими поддержать украинского чемпиона. Среди них шахтеры и энергетики ДТЭК, металлурги "Метинвест", а также защитники Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".

Ветераны пожелали боксеру удачи в поединке с Фьюри. Поддержать Усика в Эр-Рияд приехало около 40 украинских защитников.

Инициатива стала частью совместной кампании "Битва за свет", которую реализует компания ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик.

Ее цель — привлечь внимание к проблемам украинской энергетики пострадавшей из-за российских обстрелов и привлечь помощь от международных партнеров для ее восстановления и защиты.

Напомним, ранее Усик инициировал флешмоб на создание гимна Битвы за свет в поддержку сил ПВО, спасателей ГСЧС и энергетиков.