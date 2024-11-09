'Украина превыше всего': Буданов наградил 100-летнюю связную УПА 'Орисю' медалью ГУР. Фото и видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов наградил 100-летнюю связную УПА Ангелину Паламар "Орисю" медалью ГУР. Еще в прошлом веке она воевала за Украину против российской империи.

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По поручению Буданова, бойцы спецподразделения "Аратта" и спикер ГУР Андрей Юсов вручили Ангелине Паламар благодарность и медаль "Украина превыше всего!". Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Ангелина Паламарь стала свидетелем преступлений российских оккупантов в 15-летнем возрасте. Тогда оккупанты прямо на семейном дворе расстреляли отца и брата девушки. После этого юная Ангелина решила присоединиться к рядам УПА и стала связной на псевдо "Орися".

Вскоре Ангелину Паламарь схватили советские спецслужбы, и после продолжительных допросов и пыток приговорили девушку к 10 годам лагерей и пяти годам ссылки. Несмотря на такие испытания, "Орися" не сломалась, не выдала своих побратимов и осталась верной делу борьбы за украинскую независимость.

"И сегодня Ангелина с одной стороны видит новую драму, новую великую войну от старого захватчика, от российской империи. Но вместе с тем видит, что теперь это уже не подполье. Сегодня кадровая украинская армия, весь украинский народ и весь свободный мир вместе с Украиной противостоит российскому нашествию и агрессии", – сказал Юсов.

Украинские разведчики отметили, что подвиг "Ориси", героические усилия ее побратимов уже сегодня вдохновляют новое поколение украинских воинов противостоять оккупантов и отстаивать украинскую независимость.

Напомним, в июне во Львовской области скончался бывший связной УПА Василий Хомин. Он очень мечтал о победе Украины над российским захватчиком.

Ранее сообщалось, что жительница Ривненской области, бывшая связная УПА Наталья Коспа впервые получила загранпаспорт в 96 лет. Женщина решилась на оформление документа в таком почтенном возрасте, потому что хотела полететь в столицу Нидерландов.

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