Ушел на войну почти в 60: в боях за Украину погиб рекордсмен из Тернопольщины. Фото

На войне за независимость Украины погиб уроженец Хоросткова Тернопольской области Василий Шевчук. Он известен как спортсмен-рекордсмен, который голым пролежал под снегом 20 минут и преодолел марафонскую дистанцию в 43 километра без верхней одежды зимой.

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Мужчина ушел воевать на фронт почти в 60 лет. О потере сообщил заместитель председателя Тернопольского облсовета Игорь Сопель (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Тяжелая потеря для Тернопольщины… Обороняя Украину от врага, погиб наш земляк из Хоросткова – Василий Шевчук. Многие люди знали Василия как патриота, трудолюбивого и настойчивого человека, спортсмена и рекордсмена. Около 30 лет он закалялся, много тренировался, бегал босиком", – отметил Сопель.

В то же время чиновник добавил, что мужчина пошел добровольцем на войну, хотя вскоре ему должно было исполниться 60 лет.

Василий Шевчук был борцом за здоровый образ жизни и этим показывал пример для молодежи. В 2016 году он установил рекорд, отжавшись от пола 63 раза в минуту, к тому же усложнив себе задачу, опираясь всего на два пальца.

В январе 2019 года мужчина для установления рекорда пролежал под снегом 20 мин 6 с, при этом был одет только в шорты, а под снежным покровом находился полностью, с головой.

В феврале 2022-го, в свои 58 лет, Василий Шевчук пробежал марафонскую дистанцию в 43 км за 4 часа 23 мин. Он бежал в одних шортах, установив рекорд Украины "Самое длинное расстояние зимнего забега с голым торсом".

"Любил родную землю, поэтому в свои почти 60 лет ушел на фронт в рядах Вооруженных сил Украины. Мои искренние соболезнования семье и близким Василия Шевчука. Вечная память Герою!" – написал чиновник облсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с российскими оккупантами погиб зам командира 17 сотни ДУК Виталий "Тур" Каплин. Уроженец города Кременчуг Полтавской области боролся за свободу и независимость Украины с самого начала войны.

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