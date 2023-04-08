УПЦ МП может уйти в подполье, и это очень опасно, – публицист Деркач

В случае лавинообразного процесса изгнания Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Украины, она может уйти в подполье. Эта ситуация опасна тем, что такую церковь будет невозможно контролировать, а ее адепты могут позволить себе нарушать все законы – и государственные, и идеологические.

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При этом верующие УПЦ МП будут считать себя мучениками. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала религиозный публицист Татьяна Деркач.

"Вся проблема в том, что верующие УПЦ, которые будут считать себя мучениками и которые будут проповедовать апокалипсис, никуда не делись. Вполне вероятно, что они просто уйдут в подполье, а подполье очень сложно поставить на контроль", – подчеркнула она.

В этом контексте публицист напомнила о Катакомбной церкви, существовавшей в 1930-х годах. "Мы не знаем, чем это закончится. И честно говоря, не хотелось бы доводить до такого состояния, когда эти люди будут не просто неподконтрольны государству, но им будет совершенно не интересно, какие законы они нарушают, в том числе идеологические", – предупредила она.

Деркач добавила, что нынешняя ситуация острого противостояния верующих, действующих иррационально, и активистов, действующих эмоционально, имеет исторические причины.

"Я считаю, что подобный всплеск патриотической активности не в последнюю очередь связан с тем, что сама власть годами толерировала деятельность Московского патриархата. Естественно, что раздражение такой неактивностью, боязнью власти тронуть УПЦ, уже дошло до точки, когда негативная и даже агрессивная реакция уже выливается наружу", – констатировала она.

По оценкам публициста, по вопросу Киево-Печерской лавры УПЦ МП попытается достичь определенного компромисса с властью. Вероятно, эта церковь рассчитывает оставить за собой часть храмов этой святыни. Вместе с тем Деркач убеждена, что скандальный экс-наместник лавры митрополит Павел Лебедь уже не будет занимать руководящие должности в структуре УПЦ МП.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на расторжение договора аренды, УПЦ МП продолжает оставаться в Киево-Печерской лавре и проводить богослужения. 5 апреля была проведена служба под открытым небом, на которую пришли верующие. Тем не менее, с каждым днем их становится все меньше.