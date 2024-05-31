Уничтожены Россией. На Книжном арсенале в Киеве показали сожженные книги 'Фактор-Друку': они до сих пор пахнут гарью

На столичном Книжном арсенале появился стенд с книгами "Фактор-Друку". В результате российского ракетного обстрела Харькова 23 мая был разрушен один из крупнейших полиграфических комплексов Украины.

Сожженные книги были напечатаны специально для события. Как сообщил президент Зеленский, захватчики уничтожили 50 тысяч экземпляров, среди которых были новинки украинских авторов и детская литература.

"Книги, уничтоженные Россией. Поддержим книжный Харьков! Покупаем книги", – говорится на стенде "Фактор-Друку". Директор XII Книжного Арсенала Юлия Козловец рассказала Укринформ, что выставка "Книги уничтожены Россией" должна привлечь внимание посетителей к трагедии и стимулировать их поддержать типографию "гривной и добрым словом".

"Они понесли безумные потери, и издательство Vivat, и другие издательства, которые там печатались, говорят о том, что им нужна наша поддержка и время для того, чтобы восстановить печать книг в других книжных магазинах", – добавила она.

По словам Козловец, большие тиражи готовились специально для Книжного арсенала, однако оккупанты уничтожили их. "Мы экспонируем сегодня эти пострадавшие книги, привлекаем внимание в том числе и международных гостей, международных СМИ к происходящему в стране, чтобы они распространяли эту информацию дальше", – продолжила координатор.

По словам журналистки Галины Остаповец, стенд издательства Vivat "собирает больше всего посетителей". "Некоторые книги до сих пор имеют запах гари..." – говорится в сообщении на Facebook. Telegram-канал "Непозбувний книгочиту" опубликовал фотоснимки из Книжного арсенала, мимо которых не смогли пройти украинцы. Пользователи сети поделились эмоциями в комментариях:

"Ого. Не ожидала от себя такой реакции. Плачу…"

"Поразило, что запах у них есть, запах горелого".

"На детские книги смотреть болезненно".

"Как это жутко, но как это правильно".

"Главное не забыть и ни в коем случае не простить".

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