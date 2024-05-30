Сила в каждом слове. Брат Ирины 'Чеки' Цыбух опубликовал ее посмертное письмо

Брат погибшей на фронте парамедика и журналиста Ирины "Чека" Цыбух, Юрий, обнародовал посмертное письмо сестры, которое она писала заранее еще в апреле 2023 года. Член медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" ушла из жизни во время ротации на Харьковском направлении.

"Погибла моя дорогая сестра, подруга Чека, лучший человек в этом мире. Мне сейчас наполняет пустота, но Иринке есть что сказать", – прокомментировал Юрий Цыбух письмо, которое опубликовал в Instagram.

Парамедик еще в апреле прошлого года задумывалась о своей возможной смерти, поэтому заранее составила посмертное прощание с родными в заметках. Письмо она писала от руки и подписала его: "На случай смерти".

Публикуем полный текст письма Ирины Цыбух:

"Привет, примите мои соболезнования, не люблю, когда вы скучаете, но пройдет время и это отчаяние рассеется, придется продолжать жить жизнь. Поэтому не тратьте время на страдания, живите дальше.

Сейчас 19:19, суббота 8 апреля 2023 год, мы с 5-м экипажем работаем для разведки 80 бригады, на фоне играет Dream on от Aerosmith и решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо.

Грустно, что мы проживаем настолько немощны, зависимы от общественного одобрения жизни, что только смерть позволяет проживать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась, и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец ничье мнение меня не интересует, я умерла.

Свобода – это самая высокая ценность. Все, скоро 25 лет проходили часто в комплексах и страхах. Но зачастую этому шуму не было места перед моей свободой. Больше всего за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется.

Полномасштабная война заставила перестать быть рабом страхов, сегодня, к сожалению, не удалось освободиться полностью, но надеюсь у меня все получится, это письмо тому помощь.

Чтобы иметь свободу, нужно иметь еще другие ценности, надо понимать себя, хорошо знать кто ты для себя есть, что такое личное счастье и как тебе до него дойти. Имея ответ на эти вопросы, самое важное остается – идти. Сегодня здесь, на Донетчине, я на пути, здесь являюсь собой и делаю то, что хочу. На самом деле больше ничего не имеет значения, поэтому это письмо дается так просто – в этот момент, как и в тот, когда это произойдет, мне не жалко умереть, потому что наконец живу ту жизнь, которую хотела бы. Не буду лукавить, чтобы ощущать эту непременную, истинную волю придется пройти еще не один сеанс терапии, страхов и слез.

Сегодня все позади, моя жизнь закончилась, и мне важно было пройти ее достойно: быть честным, добрым, любящим человеком. Сегодня мы работаем для героев, и это хорошая возможность подтвердить свои ценности – быть действительно тем человеком.

Спасибо каждому, кто любил и поддерживал меня. Не скучайте по мне, жизнь очень коротка, если она продолжается после смерти, то увидимся.

Брат, не печалься, еще на твои 17 перестала за тебя переживать. Сегодня у тебя была первая экскурсия по княжескому Львову, горжусь тобой. Кем бы ты ни решил быть сегодня, доверяй себе, слушай себя, люби себя, живи себе свою счастливую жизнь. Если я буду иметь возможность поддерживать тебя с неба. Но это неважно, пока я жива, мы любили друг друга, были прекрасным братом и сестрой, это были хорошие времена, пусть эти воспоминания согревают тебя, мотивируют, но ни в коем случае не расстраивают.

Чтобы иметь силу быть свободным человеком, нужно быть смелым. Ибо только смелые имеют счастье и лучше умереть в бегу, чем жить гния.

Будьте достойны подвигов наших героев, не печальтесь, будьте смелыми!

Целую, ваша.

08.04.23 Донетчина"

Известно, что Ирина Цыбух несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет. О дате и месте прощания с Ириной "Госпитальеры" пообещали сообщить позже.

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