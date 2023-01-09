Уничтожены два склада с БК, есть раненые: всплыли подробности 'бавовны' в Мелитополе

В результате "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе уничтожены два состава боеприпасов российских оккупационных войск. Также уже известно о по меньшей мере 10 пострадавших оккупантах.

Видео дня

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрывы произошли в ночь с 7 на 8 января.

Они были не такими, как обычно, а более мощными. Детонация БК после попадания продолжалась до утра.

"Есть два предприятия – "Гидромаш" и "Мелитопольский компрессор", расположенные друг возле друга. На базе этих предприятий рашисты разместили свои склады боеприпасов. В ночь с 7 на 8 января там были сверхмощные взрывы. Таких мощных взрывов не было с 24 февраля . Детонация длилась до 6 утра", – сказал Федоров.

Он добавил, что в больницу оккупанты доставили по меньшей мере 10 пострадавших российских воинов.

Ранее сообщалось, что 6 января во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе также раздался взрыв. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт, полковник Сергей Грабский считает, что ВСУ способны на молниеносный прорыв в Мелитополь. Это направление кажется самой перспективной зоной, где подразделения оккупационных войск могут потерпеть новое поражение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!