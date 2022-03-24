Уничтоженный возле Бердянска российский десантный корабль 'Орск' участвовал в оккупации Крыма. Фото

Большой десантный корабль "Орск" российских вооруженных сил, который украинские защитники 24 марта уничтожили возле Бердянска, в 2014 году учувствовал в оккупации РФ крымского полуострова. Командира судна Сергей Скворцов за это наградили медалью "За возвращение Крыма".

После полномасштабного вторжения войск страны-агрессора в Украину, этот БДК стал первым российским кораблем, вошедшим в порт города на Запорожье. OBOZREVATEL рассказывает подробнее, что известно о российском судне, которое ликвидировали украинские воины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В январе 2020 года волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали данные командира российского большого десантного корабля "Орск". Тогда активисты утверждали, что именно под его командованием экипаж российского судна принимал участие в оккупации украинского полуострова Крым.

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"В ходе мониторинга открытых источников установлено, что в интервью в сентябре 2015 года на вопрос журналиста, как долго Сергей Скворцов командует кораблем "Орск", тот ответил, что два года. Следовательно, экипаж БДК "Орск" именно под его командованием участвовал в спецоперации захвата Крыма. Также в интервью сказано, что Скворцов награжден медалью "За возвращение Крыма", – заявляло волонтерское сообщество.

В начале полномасштабной войны страны-агрессора против Украины пропагандистский телеканал "Звезда" заявил, что на украинской территории "Орск" будет выполнять "обычные задания". В частности, доставку военной техники оккупантов. При этом россияне хвалились необычным способом разгрузки судном БТРов – с помощью портовых кранов.

"Конструктивные особенности кораблей проекта 1171 позволяют и это. Всего же в операции участвуют десять больших десантных кораблей", – сообщали на росТВ.

Там также указывали на огромные возможности использования порта в украинском Бердянске. Оккупанты возлагали надежды на то, что южный фланг проведения "спецоперации" в любой момент может "получить все необходимое, включая технику и боеприпасы, доставлять гуманитарные грузы".

"Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск – это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта в полном объеме... Большой десантный корабль Черноморского флота прибыл и разгружает сейчас на ваших глазах БТРы, которые пойдут для усиления нашей группировки, действующей в направлении, указанном вышестоящим командованием", – рассказывал на камеру один из офицеров ЧФ РФ.

На 29-й день войны РФ против Украины, 24 марта, стало известно, что ВСУ точным попаданием уничтожили российский "Орск", стоявший во временно захваченном оккупантами бердянском порту. Вместе с кораблем был ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения войск РФ. В сети опубликовали кадры пылающего российского судна.

"Орск" – большой десантный корабль проекта 1171 с местом базирования в Черноморском флоте. Был заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30 августа 1967 года под наименованием "БДК-69", спущен на воду 29 февраля 1968-го, вошел в состав флота 5 декабря 1968-го, а 20 октября 2002-го получил свое наименование.

На портале mil.press.flot указано, что за время службы в советском военно-морском флоте "Орск" выполнил 11 боевых служб, принял участие во многих учениях.

"За время боевых служб в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке выполнил задачи по перевозке миротворцев в Югославию, перевозке гуманитарных грузов в Гвинею, Сирию, Болгарию. В 1990-е годы выполнял задачу по эвакуации беженцев из "зоны грузино-абхазского конфликта". В августе 2000 года за четыре рейса перевез из пункта погрузки Гонио (район Батуми) в пункт высадки Утришенок (район Новороссийска) часть вооружения и техники контингента Группы российских войск в Закавказье", – говорится в справке.

В 2004 году этот российский БДК прибыл на восстановительный ремонт на Туапсинский завод. По некоторым данным, в 2009 году находился на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, там же 8 августа 2014 года вновь встал на ремонт.

Водоизмещение корабля – 4650 тонн, длина – 113,1 метра, ширина – 15,6 м, осадка – 4,5 м, мощность составляла 9000 л. с., а скорость передвижения – 16,5 узла. На борт БДК мог взять 55 членов экипажа. На его вооружении была якобы одна сдвоенная 57-мм артиллерийская установка ЗИФ-31Б. На борту могли располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

27 октября 2017-го российский "Орск" вышел на испытания после завершения ремонта и оставался в строю до того, как попал под точный удар украинских Сил обороны в порту Бердянска.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта украинские военные ВМС ВСУ уничтожили корабль оккупантов – новейшее патрульное судно проекта 22160 "Василий Быков". Оно принадлежало к Черноморскому флоту РФ, под удар украинской морской реактивной артиллерии попало в районе Одессы.

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