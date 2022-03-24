Возле Бердянска украинские военные уничтожили большой десантный корабль РФ. Фото и видео

Алексей Лютиков
Общество
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Возле Бердянска украинские военные уничтожили большой десантный корабль РФ. Фото и видео
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Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль РФ во временно оккупированном Бердянске. Благодаря точному попаданию также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения оккупантов.

Уничтоженным судном оказался большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщили на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Примечательно, что согласно секретным планировочным документам, которые оказались в распоряжении ВСУ, подразделение врага должно было совершить высадку из БДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечная цель этих сил – блокирование и взятие под контроль Мелитополя. Однако, Вооруженные силы Украины в буквальном смысле разрушили планы врага.

Видео дня
ВСУ уничтожили десантный корабль оккупантов в Бердянске
Вражеское судно горит в порту Бердянска
Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения оккупантов

Так вражеский десантный корабль выглядел до того, как его уничтожили Вооруженные силы Украины.

БДК ''Орск'' до уничтожения в Бердянске

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщал, что российская армия похитила в Бердянске пять кораблей с украинским зерном. Их отогнали в неизвестном направлении буксирами. По его словам, некоторые из кораблей были частично загружены, другие – полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля стало известно, что российские оккупанты произвели обстрел морского торгового порта Бердянска в Запорожской области. Атака была совершена непосредственно по инфраструктурным объектам.

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