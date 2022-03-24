Возле Бердянска украинские военные уничтожили большой десантный корабль РФ. Фото и видео

Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль РФ во временно оккупированном Бердянске. Благодаря точному попаданию также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения оккупантов.

Уничтоженным судном оказался большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщили на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Примечательно, что согласно секретным планировочным документам, которые оказались в распоряжении ВСУ, подразделение врага должно было совершить высадку из БДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечная цель этих сил – блокирование и взятие под контроль Мелитополя. Однако, Вооруженные силы Украины в буквальном смысле разрушили планы врага.

Видео дня

Так вражеский десантный корабль выглядел до того, как его уничтожили Вооруженные силы Украины.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщал, что российская армия похитила в Бердянске пять кораблей с украинским зерном. Их отогнали в неизвестном направлении буксирами. По его словам, некоторые из кораблей были частично загружены, другие – полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля стало известно, что российские оккупанты произвели обстрел морского торгового порта Бердянска в Запорожской области. Атака была совершена непосредственно по инфраструктурным объектам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!