'Русский корабль пошел на***': украинские военные уничтожили вражеское судно

Украинские военные уничтожили корабль российских оккупантов. Данные об этом появились на следующее утро после того противник с моря обстрелял наш населенный пункт.

О потерях врага в Telegram сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал соответствующее обращение (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Немного держали интригу, а сейчас уже могу сказать: "Русский корабль – пошел н**уй". У врага потери, наши молодцы. Слава Украине!", – отметил он.

При этом деталей о том, какой именно это был корабль, Братчук не раскрыл.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Одесская область подверглась ракетному удару с моря в районе населенного пункта Тузлы. По предварительным данным, в результате атаки оккупантов никто не пострадал.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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