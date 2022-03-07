Был гордостью оккупантов: СМИ раскрыли подробности об уничтоженном корабле РФ

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Военно-морским силам Украины удалось потопить новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Он принадлежал к Черноморскому флоту РФ.

Корабль попал под удар украинской морской реактивной артиллерии в районе Одессы. 7 марта он затонул, пишет Думская.

Удар по кораблю – это была спланированная и блестяще реализуемая военно-морская операция.

Украинские катера заманили россиян в подготовленную, оборудованную и прекрасно замаскированную огневую позицию артиллерийской бригады. Которая в нужный момент сделала залп, накрывший патрульный корабль.

Видео дня

Информации о судьбе экипажа нет.

Залп по кораблю россиян портапил на видео.

"Василий Быков" - корабль полное водоизмещение в 1800 тонн. Поступил в состав ЧФ РФ в 2018 году и входит в новую серию патрульных кораблей (OPV). Активно привлекался к прикрытию захваченных "Вышек Бойко" до начала активных боевых действий, а после был одним из участников морской блокады.

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