"Умоляйте отцов не идти на войну!" Дети Мариуполя записали пронзительное обращение к сверстникам из РФ и Беларуси

Маленькие жители фронтового Мариуполя Донецкой области обратились к своим сверстникам из России и Беларуси. Они попросили рассказать их братьям и отцам, которые воюют против Украины, не разрушать родной город и не убивать.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Дом". В нем дети разного возраста рассказали, как изменилась их жизнь.

"Мы, дети украинского города Мариуполь, обращаемся к вам, сверстники из России и Беларуси, и просим вас о помощи. 24 февраля 2022 года наша жизнь разделилась на до и после. До этого мы жили мирно и счастливо, ходили в школу, встречались с друзьями, путешествовали по своей стране, гуляли по городу, готовились к экзаменам. Все это было "до", а потом началась война", – рассказали дети.

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По их словам, они сразу резко повзрослели. Просыпаются не в своих кроватях, а в укрытиях и бомбоубежищах, не выходят из-за обстрелов на улицу.

"Мы не можем собраться с мыслями, потому что на кухне плачет мама от плохих новостей. А наш прекрасный город, дома и школы рушатся на наших глазах", – рассказали маленькие жители Мариуполя.

Они попросили сверстников из Российской Федерации и Республики Беларусь рассказать об этом своим близким – "своим отцам и братьям, которые воюют против нас".

"Попросите их, умоляйте не идти на эту войну. Не разрушать наше детство. Не забирать нашу жизнь", – сказали дети.

Мариуполь — одна из стратегических целей оккупантов – находится под контролем украинской власти, однако ситуация сложная. Из-за масштабных обстрелов значительная часть города остается без воды и электричества. Восстановлению коммуникаций мешают непрекращающаяся бомбежка.

Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, есть трудности и с продуктами питания, так как купить их уже практически негде – поставки прекратились. Волонтеры пекут хлеб, однако его критично мало.

"Мы сделали некоторые запасы, но насколько их хватит – трудно сказать. У нас, взрослых, почти нет аппетита, а вот дети на фоне стресса стали есть больше. Сердце кровью обливается, когда понимаешь, что нужно экономить еду", – поделилась Ирина Ткаченко.

Очень непростая ситуация и с лекарствами, а в больница находятся 128 пострадавших от ударов российскими "Градами" и ракетами.

1 марта в результате "братского" обстрела был серьезно ранен ученик общеобразовательной школы №66 Денис Савченко. 16-летний старшеклассник, который в этом году должен был получить аттестат, скончался 2 марта в реанимации.

Сегодня Мариуполь снова подвергся обстрелу реактивной артиллерией РФ. Удар пришелся и в здание 42 школы в Кальмиусском районе Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты из-за страха прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами перешли к преступной тактике обстрелов мирных городов. По мнению министра обороны Алексея Резникова, нападая на женщин и детей Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.