Оккупанты боятся вступать в бои с ВСУ и перешли к обстрелу мирных городов, – Резников

Российские оккупанты боятся прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Они перешли к преступной тактике обстрелов мирных городов.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подвел итоги 147 часов обороны Украины.

"Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказы продолжать наступление. Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов", – подчеркнул глава Минобороны.

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Он напомнил, что с территорий Беларуси и России наносились удары по жилым домам и школам с применением авиации и ракет, а из "Градов" обстреливали роддомы.

"Это боязливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго. Враг подло обстрелял мирный Житомир. Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Кафиры целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится", – подчеркнул Резников.

Министр добавил, что 1 марта долго говорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

"Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа. Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, к кому это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов". Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира", – добавил он.

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