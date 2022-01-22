Умер один из основателей "Червоної Рути" Тарас Мельник

В субботу, 22 января, скончался известный музыковед, общественный деятель, основатель Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона Рута" Тарас Мельник. Ему было 67 лет.

О смерти выдающегося деятеля в соцсетях сообщил ряд знакомых Мельника, в частности журналистка Наталья Антонова, режиссер Василий Вовкун и профессор Львовской музыкальной школы-интерната им.С.Крушельницкой Лидия Корний. Они поделились собственными воспоминаниями об основателе "Червоної Рути" как о светлом, талантливом и добром человеке.

"Рядом с вами, я всегда чувствовала свободу, и я понесу это чувство дальше. Когда-нибудь, мы снова встретимся, и выпьем вина, и будут гореть свечи в доме, и в окнах будет сказочная, украинская ночь, и смерти не будет, будем только мы", – написала Антонова.

Видео дня

Корний отметила, что фестиваль, основанный Мельником, "начал новую эпоху в украинской эстрадной песне".

"Он вместе с женой Олей Мельник многое сделал для воспитания у молодого поколения украинской национальной идентичности. Тарас Мельник оставил нас в расцвете творческих сил, имея много замыслов и планов. Вечная память, дорогой друг", – отметила она.

Со своей стороны Вовкун отметил, что творческий и мененджерский диапазон музыковеда "определяется не только основанным им фестивалем, он – в украинском культурологическом пространстве вообще... ради современного и модерного государства".

Напомним: еще 23 декабря заслуженный артист Украины Кирилл Стеценко сообщил, что жизнь Мельника спасали медики в COVID-отделении больницы Ужгорода. Музыковед находился в критическом состоянии, а ресурсы семьи были уже на грани.

Тарас Мельник – украинский музыковед, директор фестиваля "Червона Рута", проживал в Киеве. Был женат на Ольге Мельник, в браке с которой родились две дочери: Соломия (37-летняя актриса) и Ярослава (погибла в 2005 году).

Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокий профессионализм, а также по случаю 20-летия первого Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона Рута".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января на 91-м году жизни скончался старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух. Он был автором десятков книг – медицинских, краеведческих, поэтических сборников, а также писал воспоминания о жизни в Одессе.