Умер старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух: в сети волна скорби

В воскресенье, 16 января, на 91-м году жизни умер старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух. Он был автором десятков книг – медицинских, краеведческих, поэтических сборников, также писал воспоминания о жизни в Одессе.

Прощание с Авербухом состоится 19 января в 10:30 во дворе дома 9Б на Фонтанской дороге. Похороны пройдут на Втором Христианском кладбище в Одессе. Об этом сообщается на странице Всемирного Клуба Одесситов в Facebook.

Вице-президент Клуба Леонид Голубовский рассказал, что Леонид Авербух в последнее время тяжело болел. При этом усопший до конца своих дней продолжал писать свои стихи.

Леонид Авербух – одессит в семи поколениях. Ему было 12 лет, когда в боях под Севастополем погиб его отец. Уже в 13 лет он начал работать, помогая в эвакуации маме-врачу. Вернувшись после войны в Одессу, закончил Медицинский институт, выбрав своей специальностью фтизиатрию. Спас жизни множеству больных.

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Стоит отметить, что смерть Леонида Авербуха вызвала волну скорби в сети. Люди пишут о нем, как о доброжелательном человеке и потрясающем враче. Также одесситы пишут, что вместе с Авербухом ушла целая эпоха в жизни города. Отмечается, что Авербух даже в глубокой старости всегда был молод духом и подавал пример окружающим.

Напомним, на 83-м году жизни умер бывший глава Службы безопасности Украины Леонид Деркач. Должность руководителя спецслужбы он занимал в 1998-2001 годах, когда президентом был Леонид Кучма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января во Львове умер известный украинский актер Евгений Федорченко. Ему было 75 лет.