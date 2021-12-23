Основатель фестиваля 'Червона Рута' Тарас Мельник в тяжелом состоянии: нужна помощь

Жизнь известного украинского композитора, основателя фестиваля "Червона Рута" Тараса Мельника спасают медики в COVID-отделении больницы Ужгорода. Музыковед находится в критическом состоянии.

Соответствующее заявление сделал заслуженный артист Украины Кирилл Стеценко на личной странице в Facebook. Он добавил, что ресурсы семьи на грани.

"Критическая борьба за его жизнь идет в Ковидном отделе больницы Ужгорода. Ресурсы семьи на грани...", – написал он.

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Стеценко призвал всех неравнодушных помочь родным и пожертвовать сумму денег на карту 5363 5423 2064 3852.

Отметим, что Тарас Мельник является создателем и инициатором проведения легендарного фестиваля "Червона Рута" в 1989 году.

Коротко о знаменитости:

Тарас Мельник – 67-летний украинский музыковед, директор фестиваля "Червона Рута", проживает в Киеве. Женат на Ольге Мельник, в браке с которой родились две дочери: Соломия (37-летняя актриса) и Ярослава (погибла в 2005 году).

Обладает орденом "За заслуги" III степени. Его наградили за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокий профессионализм, а также по случаю 20-летия первого Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута".

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