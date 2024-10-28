Умер мультимиллионер Аднан Киван: он был самым крупным арабским инвестором в Украине

В понедельник, 28 октября, на 62-м году жизни умер бизнесмен арабско-сирийского происхождения Аднан Киван. Украинский мультимиллионер являлся основателем и владельцем одной из крупнейших в стране строительных компаний KADORR Group, занимался благотворительностью и меценатством.

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Пресс-служба KADORR Group отметила в Instagram, что Киван был крупнейшим арабским инвестором в Украине. По данным издания "Думская", у мужчины якобы было онкологическое заболевание.

"С молитвой на устах мы провожаем его, ведь он не разделял людей, а объединял и верил, что на все есть воля Бога... Искренние соболезнования его жене, детям и внукам. Его добрые дела будут жить вечно", – сказано в сообщении.

Отметим, что вместе с женой-украинкой Киван воспитывал троих детей.

Аднан Киван родился в 1962 году в Сирии. Образование получил в Одесской академии пищевых технологий (кандидатскую диссертацию в области технических наук защитил в России).

В Украине построил свой бизнес в сфере недвижимости, в основном в Одессе. В этом городе его компания сдала в эксплуатацию более 50 жилых комплексов, возводила также торговые и бизнес-центры.

Являлся владельцем издания Kyiv Post и одесского "7 канала", а также компании "Зерно Агро" и других.

В 2021 году Киван входил в топ 100 самых богатых людей Украины. Forbes оценивал его состояние в 240 миллионов долларов.

"Бизнес не наука, которой можно учить людей в школах, это супер-везение от Бога. А богатство – это абсолютный дар... Нам помогают две вещи – молитва и то, что у нас есть деньги", – цитировал предпринимателя Forbes.

Киван профинансировал строительство Арабского культурного центра Одессы и Восточного культурного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября в Одессе умер Аркадий Штыпель – поэт, переводчик, критик и член общественной организации PEN Ukraine. Ему был 81 год.

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