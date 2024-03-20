Умер младенец, более полугода находившийся в коме из-за халатности акушерки-гинеколога в Хмельницкой области

20 марта Татьяна Дубик, родом из Хмельницкой области, сообщила о смерти своего сына Павлика, который находился в тяжелом состоянии с момента родов. В июле 2023 года женщина пережила настоящий ужас, столкнувшись с халатностью врачей Волочисской многопрофильной больницы.

"Захоронение нашего сына Павлика состоится сегодня (20 марта) в 15 часов, в церкви Св. Апостолов Петра и Павла, которая находится в с. Молчановка", – написала она в Insta-stories. Около 8 месяцев ребенок находился в детской областной больнице Хмельницкого. В конце августа малыш был в тяжелом состоянии, а врачи не давали никаких прогнозов. "Надежда только на Бога", – говорили они.

По словам Дубик, медики Волочисской многопрофильной больницы издевались над ней во время процесса родов: оскорбляли ее, обвиняли в "эгоизме" из-за того, что роженица "недостаточно тужилась", проводили манипуляции без согласия пациентки. Кроме того, ведущая врач Наталья Ивановна Безух отказала женщине в проведении процедуры кесарева сечения, ведь хотела, "чтобы она сама родила естественным путем".

В результате будущая мама столкнулись с тяжелыми родами и осложнениями из-за безразличия врачей. Акушеры применяли запрещенный во всем мире "метод Кристлера", давя Дубик на живот. В результате сразу после рождения ребенка, малышу не смогли грамотно оказать необходимую помощь, пока не приехали медики из Хмельницкого, забрав младенца в реанимацию. Как потом сообщили мужу потерпевшей, мальчик родился "весом 4700 г и ростом 56 см, а таз роженицы был маловат для него".

После этого Татьяна Дубик обратились в правоохранительные органы, открыв дело на врача Безух И. Н. по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Сама же медик пришла к бывшей пациентке домой, предложив деньги для того, чтобы замять конфликт. Среди аргументов Безух звучали такие фразы, как "ты молодая, еще родишь, жизнь на этом не останавливается", "никто не виноват, так бывает", "дети умирают при родах".

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