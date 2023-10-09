Умер известный украинский дипломат, занимавшийся разработкой закона о применении украинского языка как государственного

Утрмо 9 октября скончался украинский правовед-международник, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко. Он занималмя разработкой закона о применении украинского языка как государственного.

Сердце дипломата остановилось в возрасте 86 лет. Об этом в Facebook сообщила его дочь Леся Василенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в 08:10 утра перестало биться сердце моего папы, Василенко Владимира Андреевича. Он оставил этот мир в возрасте 86 лет. Не хватает слов и одновременно множество мыслей. Твое тело ушло на отдых. Твой дух продолжит жить. В нас – твоих детях, внуках, в поколениях украинцев, которых ты учил, вдохновлял и воспитывал. Ты прожил достойную, наполненную жизнь. Твой пример всегда будет опорой для меня. Люблю безгранично", – написала она об отце.

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Стоит отметить, что Василенко представлял Украину на разных международных аренах, в частности, в Генеральной ассамблее ООН и в Совете ООН по правам человека. Также он занимал должности посла Украины в Великобритании, Ирландии, ЕС и ряде других европейских стран.

Василенко принимал участие в составлении Декларации о суверенитете Украины в 1990 году и положил начало юридическому обеспечению экономической независимости Украины. Во времена СССР Василенко работал над созданием юридического фундамента украинской экономической независимости.

Напомним, подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны с РФ, "киборг" Виталий Баранов умер 8 октября в возрасте 56 лет. Воин руководил десантниками, защищал Донецкий аэропорт, а с началом масштабного российского вторжения возглавил одно из подразделений терробороны, участвовал в боях на юге и востоке Украины.

Как писал OBOZREVATEL, украинская певица Нина Матвиенко скончалась за два дня до своего 76-летия. Украинцы восхищались Матвиенко, в частности, за ее голос и волшебные песни. Одной из самых популярных является чувственная композиция-мантра "Квітка-душа", которая будет навсегда ассоциироваться с артисткой. О других песнях, за которые украинцы любили легендарную певицу – читайте здесь.

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