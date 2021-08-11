Внезапно умер 35-летний офицер танковой бригады ВСУ. Фото

В среду, 11 августа, умер старший лейтенант Петр Яшин, который служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде Вооруженных сил Украины. У него внезапно остановилось сердце.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. Мужчине было 35 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня, 11 августа, в результате остановки сердца внезапно ушел из земной жизни старший лейтенант Яшин Петр Вячеславович", – сказано в сообщении.

У военнослужащего остались жена и дочь.

Петр Яшин сам родом из Прилук Черниговской области. Он окончил факультет воинской подготовки Харьковского политехнического института, а с июня 2020 года служил в бригаде на должности инженера ремонтного батальона.

Командование и личный состав бригады выразил соболезнования родным, близким и друзьям Яшина.

Отметим, что 1-я отдельная танковая Северская бригада Сухопутных войск ВСУ входит в состав оперативного командования "Север".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за проблем с сердцем в зоне ООС умер старший солдат 9-го отдельного мотопехотного батальона города Кодыма 59-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Рыбачук. Военнослужащий был родом из Винницкой области.