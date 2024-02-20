Стало известно о смерти украинского актера Виктора Раду из сериала 'Ликвидация': все подробности

Украинский актер Виктор Раду, известный по сериалу "Ликвидация", скончался 14 февраля на 68-м году жизни. В Одесском театре юного зрителя сообщили, что не выдержало сердце талантливого театрала.

Прощание с ним состоится сегодня, 20 февраля, в Одессе. Об этом написали на странице Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши в Facebook.

"Дорогой наш Виктор Андреевич, как же так? Виктор Андреевич Раду работал в Одесском театре юного зрителя много лет – с сентября 1987 года. Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным рабочим, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей", – говорится в посте.

Работники осиротевшего театра рассказали, что из каждой роли актер делал шедевр, а особенно активным был в последние годы.

На его счету следующие роли: Дорант ("Мещанин в дворянстве"), сеньор Капулетти ("Ромео и Джульетта"), Дядя Лев ("Лісова пісня"), Султан ("Волшебная лампа Аладдина"), Акела ("Маугли"), Автор ("Левушка"), Пинхус ("Будьте вы счастливы!"), Кекс ("Вкус солнца"), мистер Пендлтон ("Полианна"), Пепе ("Письма в Севилью"), и Омелько Кайдаш ("Кайдашева сімʼя").

В 2020 году на экраны вышел сериал "Прозрение" с его участием. Также артист играл в лентах "Анка из Молдаванки", "Беглянка", "Дежа вю", "Время Х", "Сделай мне больно" и других.

Служитель искусства ушел из жизни внезапно для всех, кто его знал. Коллеги называют актера добрым, щедрым и талантливым, вспоминают его простоту и бескорыстие.

"Добро жило в нем естественным образом, наполняло его душу. И распространялось на всех, кто его окружал. А еще он чувствовал в каждом из нас что-то хорошее, видел это хорошее и поддерживал. Общение с ним всегда вдохновляло и охватывало, с ним было спокойно и уютно", – написали в некрологе.

Ранее OBOZ.UA писал, что 13 февраля ушла в засветы актриса Виктория Островская. Зрители могут помнить ее по роли яркой рыжей проститутки в советской кинокартине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!