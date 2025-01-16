Умер бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Виктор Пузанов: чем еще он запомнился. Фото

Из жизни ушел волонтер, бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Украины Виктор Пузанов. Мужчине было 59 лет.

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Об этом на странице Пузанова в Facebook 15 января сообщила его супруга Таша. "Он умер прошлой ночью, скорее всего, инсульт", – написала она.

Виктор Пузанов также был советником партии "Демократична сокира" по вопросам внешних инвестиций и соучредителем этого движения.

"Человек, делавший сложное – простым, невозможное – вероятным, а вероятное – реальным. Человек, который излучал вокруг себя тепло. Человек, с которым приятно было и работать, и создавать, и просто говорить о чем-либо. Он был нашим другом. И теперь его нет. Все, кто знал Виктора, потеряли слишком многое, чтобы это постичь. Поэтому нам сейчас трудно подобрать слова", – сказано в сообщении "ДемСокири".

По образованию он был менеджером. Виктор Пузанов был участником Революции достоинства, волонтером, советником Министерства инфраструктуры Украины. На сайте "Демократичної сокири" его называли одним из лучших специалистов по логистике в нашем государстве.

Информацию о месте и времени похорон Виктора пообещали сообщить позже. По словам супруги, прощание состоится в пятницу или субботу в первой половине дня.

Как сообщал OBOZ.UA, на 101-м году ушла из жизни связная Украинской повстанческой армии госпожа Ангелина Паламарь. Женщина была разведчицей повстанцев в период освободительной борьбы украинского народа в ХХ веке.

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