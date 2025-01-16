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Умер бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Виктор Пузанов: чем еще он запомнился. Фото

София Закревская
Общество
1 минута
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Умер бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Виктор Пузанов: чем еще он запомнился. Фото

Из жизни ушел волонтер, бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Украины Виктор Пузанов. Мужчине было 59 лет.

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Об этом на странице Пузанова в Facebook 15 января сообщила его супруга Таша. "Он умер прошлой ночью, скорее всего, инсульт", – написала она.

Умер бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Виктор Пузанов: чем еще он запомнился. Фото

Виктор Пузанов также был советником партии "Демократична сокира" по вопросам внешних инвестиций и соучредителем этого движения.

"Человек, делавший сложное – простым, невозможное – вероятным, а вероятное – реальным. Человек, который излучал вокруг себя тепло. Человек, с которым приятно было и работать, и создавать, и просто говорить о чем-либо. Он был нашим другом. И теперь его нет. Все, кто знал Виктора, потеряли слишком многое, чтобы это постичь. Поэтому нам сейчас трудно подобрать слова", – сказано в сообщении "ДемСокири".

Умер бывший член рабочей группы по реформированию Минобороны Виктор Пузанов: чем еще он запомнился. Фото

По образованию он был менеджером. Виктор Пузанов был участником Революции достоинства, волонтером, советником Министерства инфраструктуры Украины. На сайте "Демократичної сокири" его называли одним из лучших специалистов по логистике в нашем государстве.

Информацию о месте и времени похорон Виктора пообещали сообщить позже. По словам супруги, прощание состоится в пятницу или субботу в первой половине дня.

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