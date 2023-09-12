Умер британский ученый Иэн Уилмут, создатель клонированной овцы Долли. Фото

В Великобритании 10 сентября в возрасте 79 лет ушел из жизни известный эмбриолог и генетик Иэн Уилмут. Он был одним из создателей первого в мире клонированного млекопитающего – знаменитой овечки Долли.

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Об этом пишет BBC. Известно, что причиной смерти ученого стали осложнения болезни Паркинсона.

Эксперимент по созданию клона млекопитающего, прославивший Уилмута и его коллег, провели в 1996 году в Рослинском институте в Шотландии.

Ученые в ходе эксперимента предприняли 277 попыток клонирования, использовав клетку молочной железы мертвой взрослой овцы для создания живого животного, генетически идентичного донору. В 29 случаях начали формироваться эмбрионы – и только один из них выжил. Овца Долли прожила шесть лет, потом ее усыпили из-за выявленных заболеваний. Долли родила шесть ягнят.

Иэн Уилмут за свою работу был посвящен в рыцари. До 2012 года он работал в Эдинбургском университете, а потом вышел на пенсию.

В 2006 году была опубликована его книга "После Долли: Использование и злоупотребление клонированием человека", написанная в соавторстве с Роджером Хайфилдом.

Напомним, что с 1997 года "отцом" Долли считался Иэн Уилмут. Однако в 2006 году ученый признался в суде, что создателем Долли был не он. Уилмут подчеркнул, что он возглавлял команду, но на "66%" эксперимент с клонированием Долли был заслугой другого специалиста по клеточному циклу – Кита Кэмпбелла.

Кэмпбелл начал заниматься вопросами клонирования еще в 1991 году. Он был профессором развития животных в Ноттингемском университете. В 2008 году Кэмпбелл получил премию Шоу по медицине и наукам о жизни вместе с Иэном Уилмутом и Синъя Яманакой за "их работу по дифференциации клеток у млекопитающих".

Кот Кэмпбелл умер в Великобритании на 59-м году жизни в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый, религиовед, писатель и историк Игорь Козловский, переживший российский плен, умер в возрасте 69 лет. Ночью 6 сентября у него произошел сердечное приступ.

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