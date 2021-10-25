Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья"

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер 24 октября умер в возрасте 59 лет. Он наиболее известен в роли Гантера в сериале "Друзья".

По словам менеджера, Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает BBC. В 2018 году у актера диагностировали рак простаты на поздней стадии, который позже распространился на его кости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей и стал участником кампании для людей с простатой, чтобы сдать анализ крови уже в 40 лет", – сказал его менеджер.

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Отметим, что Тайлер появился почти в 150 эпизодах комедии "Друзья", которая транслировалась на NBC с 1994 по 2004 год. В мае 2021 года Тайлер ненадолго появился на специальном выпуске о воссоединении друзей через Zoom. Хотя у него не было такого же количества экранного времени, как у шести главных персонажей "Друзей", Гюнтер был и остается популярным среди фанатов.

Майкл продолжал выступать в последние годы, проходя курс лечения от рака. Он снялся в двух короткометражных фильмах – "Жест и слово" и "Обработка", получивших награды за лучшую мужскую роль на различных кинофестивалях.

В 2021 году его устное исполнение стихотворения Стивена Калинича "Если бы вы знали" было преобразовано в короткий видеоролик, чтобы привлечь внимание к Фонду рака простаты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный американский актер, звезда сериалов "Девчонки" и "Закадычные друзья" Питер Сколари умер в возрасте 66 лет. Знаменитость скончался после продолжительной борьбы с раком.