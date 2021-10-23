Умер звезда сериала 'Девчонки' Питер Сколари

Известный американский актер, звезда сериалов "Девчонки" и "Закадычные друзья" Питер Сколари умер в возрасте 66 лет. Знаменитость скончался после продолжительной борьбы с раком.

Несколько лет он пытался противостоять онкологическому заболеванию, однако ему не удалось победить. Об этом сообщила его менеджер Эллен Любин Саницки для CNN.

У актера остались жена Трейси Шейн и дети Николас, Джозеф, Китон и Кали. Коллеги и друзья Питера выразили соболезнования родным и почтили память актера.

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"Самый застенчивый экстраверт, самый драматичный комик, самая скромная икона", – написала актриса Лина Данэм в Instagram.

"На планете не было более милого человека. Какое-то время мы вместе выступали в "Лак для волос" (название фильма, – Ред.), и он всегда был в полном восторге. Прощай, дорогой Питер", – написал драматург Харви Файерстин в Twitter.

"Питер Сколари, был одним из самых забавных актеров, с которыми мы работали. Он был просто замечательным", – написал киносценарист Роберт Кинг в Twitter.

Напомним:

Питер Сколари родился в 1955 году в Нью-Йорке. Четыре раза был женат и трижды разводился.

Его дебют в кино состоялся в ситкоме "Goodtime Girls" (1980). После он снимался в телевизионной программе "Закадычные друзья" вместе с Томом Хэнксом. Также появился в ситкоме "Ньюхарт" (1982–1990), благодаря которому получил три номинации на прайм-тайм премию "Эмми" в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном сериале".

Одной из знаковых ролей в карьере Питера была в комедийно-драматическом сериале "Девчонки". Там он сыграл Тэда Хорвата, отца героини Лины Данэм. Благодаря этой роли, Сколари выиграл премию "Эмми" в 2016 году за "лучшего приглашенного актера".

Кроме этого известен по фильмам "Идеальная гармония", "Лето Пламмов", "Убийственная внешность" и другие.

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