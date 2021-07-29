Улицы ушли под воду, а шквалы срывали крыши домов: в Черновцах пронесся мощный ураган. Фото и видео

В Черновцах в четверг, 29 июля, прошла сильная буря. Ливень затопил улицы, из-за чего движение было заблокировано, а ветер повалил деревья на здания, машины и провода.

Сильные порывы также раскрыли несколько крыш, сломали много металлических конструкций. Упала даже небольшая остановка общественного транспорта. Местное агенство АСС пишет, что сильный ливень в городе был внезапным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Деревья упали на провода в частности на улице Первомайской, а на улице Небесной Сотни сломанная береза нависла над дорогой. Сильно пострадал парк им. Тараса Шевченко.

В направлении Черновцов на улице Галицкий Путь дерево упало прямо на проезжую часть, перекрыв полосы движения и оборвав сеть электропередач.

Общественный транспорт из-за погодного коллапса остановился. В районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Гагарина образовалась настоящая "река". Автомобили, водители которых решались продолжить движение, застревали там.

На улице Кобзарской из частного нового дома сорвало крышу и оборвало электропровода, пишет "Чернівецький промінь".

Кроме того, заведения, которые находятся в подвальных помещениях, затопило. Воды в некоторых было почти до колен, ее выкачивали насосамы и выносили с помощью подручных средств, передает МБ.

Предлагаем посмотреть фото и видео последствий непогоды:

Напомним, что 28 июля ливни со шквалами наделали беды во Львовской и Хмельницкой областях, на Волыни, Прикарпатье и Буковине. Ветер срывал крыши домов и валил деревья.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в пятницу, 30 июля, в регионах Украины пройдет атмосферный фронт, который местами спровоцирует ухудшение погоды. В части областей обещают кратковременные осадки и грозы.