Украину накроют грозы, град и шквалы: синоптик рассказала, где ждать удара стихии

В пятницу, 30 июля, в регионах Украины пройдет атмосферный фронт, который местами спровоцирует ухудшение погоды. В части областей обещают кратковременные осадки и грозы.

Прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, публикуя карту. Она уточнила, что из-за значительных температурных контрастов этого лета осадки неравномерные: мелкий дождь может через мгновение стать ливнем, сопровождающимся шквалами и градом.

По ее словам, в эту пятницу от осадков уйдут западные регионы. Температура воздуха в стране останется высокой, однако холодных фронт немного опустит столбики термометров – до +26... +30. В то же время на востоке и юге, в Днепре с районами ударит до +34.

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В Киеве температура воздуха снизится тоже ненамного – днем +27... +29, местами за +30. Дожди в столичном регионе пройдут еще вечером 29 июля и ночью в пятницу. Днем же вероятность осадков уменьшится.

Синоптики Укргидрометцентра дожди ночью или днем 30 июля прогнозируют в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму.

Температура ночью в этих регионах будет на уровне +17... +19, южнее – до +20... +22. Днем воздух прогреется до +28... + 33 градусов, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На западе без существенных осадков, в центре страны и на севере дождь может пройти ночью. Столбики термометров будут держаться на уровне +15... +20 в ночные часы и +28... +30 в дневные, ветер северо-западного направления, 7-12 м/с.

Также 30 июля днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Диденко отметила, что жаркая погода в Украине будет доминировать до конца этой недели. Ощутимого снижения температуры можно ожидать уже 2 августа. Сначала в западных областях, а потом и на большинстве территории страны, кроме востока и юга, где будет держаться горячий воздух.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации синоптиков, до конца июля в Украине будет преобладать жара, но в то же время идти дождь. А с 3 августа прогнозируют "похолодание".