Улицы превратились в реки, "тонут" авто: оккупированный Севастополь затопило из-за мощного ливня. Фото и видео

Севастополь во временно оккупированном Крыму 16 сентября накрыл сильный ливень. Часть улиц залила вода, были сбои в работе общественного транспорта, а в некоторых местах – сходы грунта на дороги.

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Сложную обстановку в городе подтвердил назначенный страной-агрессором "губернатор" Михаил Развожаев. По его поручению захватчики создали совместный оперативный штаб, состоящий из сотрудников т.н. севавтодора и департамента горхозяйства.

Развожаев признал, что потоки воды забили ливневую канализацию. Местные Telegram-каналы писали, что в некоторых местах под напором воды упали подпорные стены. Пострадали от стихии и некоторые здания, которые подтопило.

По словам оккупанта-"губернатора", наибольшее скопление вод было на таких улицах: Киевская, Кожанова, Руднева, Пожарова, Гоголя. Также – на спуске от площади Восставших, в районе автовокзала.

Ранее местное управление вражеского МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. Синоптики сообщали, что 16 сентября ожидаются ливни и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 сентября сильный ливень залил Одессу. Дождь превратил многие улицы города в реки, подтопил здания, парализовал движение транспорта на некоторых дорогах.

– Это следствие циклона "Борис", который пришел в Украину 14 сентября, а до этого успел наделать беды в нескольких странах Центральной и Восточной Европы (уже пострадали Польша, Румыния, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия).

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