'Укрзалізниця' запустить додаткові поїзди на Великдень: названо популярні напрямки

На Великодні та травневі свята в Україні запустять щонайменше 11 додаткових потягів. Вони курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

Таку заяву у п'ятницю, 16 квітня, зробив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомили на сайті компанії.

"Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та у поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно", – сказав Юрик.

У травні також буде призначено додаткові рейси п'яти цілорічних поїздів. Зокрема, йдеться про такі напрямки:

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 251/252 Харків – Миколаїв;

№ 774/773 Київ – Шостка;

№ 781/782 Черкаси – Київ;

№ 137/138 Хмельницький – Лисичанськ.

Крім того, на свята "Укрзалізниця" вирішила продовжити маршрут швидкісного поїзда № 779/780 сполученням Суми – Київ до Вінниці.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не мають наміру вводити нові карантинні обмеження на Великдень і травневі свята.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків в Закарпатську область, поїзди почали курсувати з 11 квітня.