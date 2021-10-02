"Укрзалізниця" попала в новый скандал: продали билеты в вагоны, которых не было

"Укрзалізниця" попала в новый скандал – в компании продали билеты в вагоны, которые не приехали. Ситуация шокировала не только пассажиров, которые оказались "бездомными" с билетами, но и проводников поезда, вынужденных искать для них места.

Об этом в своем Facebook сообщил украинский журналист и ведущий Дмитрий Пальчиков, который, собственно, и попал в "невероятную поездку в поезде без четырех вагонов". По ее окончании, у мужчины возник ряд вопросов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вместо того, чтобы сесть на свои купленные места, мы почти до полуночи сидели с чемоданами в ногах вместе с теми, у кого были билеты в другом вагоне. Далее нас устроили спать на какие-то рандомные чужие места. Сказали, что все ок, никого не будет, потому что вроде бы продажу билетов на этот поезд остановили и это не раскупленные билеты. Ну Ок. Мы легли, но чувство, что ночь будет длинной, нас не покидало", – рассказал пострадавший от менеджмента УЗ.

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"В половине второго пришли люди и сказали, что это их места. И это реально были их места", – добавил он.

Пальчиков объяснил, что после того, как пассажиры выразили свое "несогласие с ситуацией", главная по поезду "пристроила" их окончательно. Однако журналист так и не смог понять, как могла сложиться такая ситуация и "как это вообще реально?".

"УЗ имеет мою почту, потому что туда приходят билеты. Почему мне не передать апдейты? Хоть что-то?" – заметил Пальчиков.

В компании вроде причиной такой ситуации назвали обвал грунта, однако он случился еще 23 сентября, тогда как поездка состоялась 2 октября.

"За более чем неделю можно было что-то придумать лучшее, чем продать билеты и не дать четыре вагона", – подчеркнул журналист.

Кроме того, интересовали его и другие вопросы, такие как: "Почему проводники ничего не знали? Они тупо сами офигели" и "Чего стоит достоинство пассажира для УЗ?".

Напомним, ранее пассажиров поезда "Укрзалізниці" на Трускавец пересадили в другие вагоны, якобы освободив места для членов фракции "Слуга народа", которые ехали на съезд. Сообщается, что распоряжение об этом поступило от руководства УЗ. Народные депутаты якобы сами, без "посторонних" ехали в новых вагонах повышенной комфортности поезда Киев – Трускавец, а соседей политиков направили на другие места. При этом у "слуг" на руках были билеты с "теми же местами, что и у обычных пассажиров".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Римма Зюбина пожаловалась на поездку в поезде "Укрзализныци". Она возмутилась, что купейные вагоны сделали "первым классом". Также актриса пожаловалась на курение в тамбурах, через которое нечем дышать внутри вагона.