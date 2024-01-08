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"Укртелеком" Ахметова обменял студентам оценки на системы РЭБ

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
1,0 т.
'Укртелеком' Ахметова обменял студентам оценки на системы РЭБ

Студентам, участвовавшим в образовательном проекте "Укртелекома", в компании конвертировали заработанные оценки в средства, за которые приобрели системы РЭБ. Милитарную поддержку армии "Укртелеком" оказывает от имени "Стального фронта Рината Ахметова".

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"Укртелеком" предложил учащимся своего образовательного проекта дополнительную мотивацию: каждый балл, полученный за плодотворное обучение, будет конвертирован в гривне. А общую сумму они смогут направить на покупку важной для защитников техники.

"62 талантливых студента со всей Украины получили за время участия в образовательном проекте "Лучшие – с "Укртелеком"" баллы, которые мы конвертировали в 300 тысяч гривен. Эти деньги были направлены на закупку РЭБ-систем, которые мы вместе с представителями нашего студенческого сообщества передали Силам Обороны Украины", – прокомментировал генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

Партию средств РЭБ получили бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

"Укртелеком" Ахметова обменял студентам оценки на системы РЭБ

"Средства радиоэлектронной борьбы защищают личный состав и технику от поражения беспилотной авиацией. Это мобильные системы, которые можно перемещать и включать при необходимости. Потребность в таких системах на фронте очень значительна", – прокомментировал Владимир Назаренко, позывной "Солнышко", представитель 4-й бригады.

Студенты имели возможность лично вручить технику защитникам Украины.

"РЭБ-системы на фронте имеют сверхважное значение, ведь враг применяет значительное количество разведывательных БПЛа и FPV-дронов. Эти средства помогут нашим защитникам укрыть определенный участок фронта от вражеских дронов. Мы благодарны нашим защитникам и защитницам, которые нас защищают! Гордые, Гордые, присоединиться к помощи нашим воинам", – прокомментировали передачу Анастасия Гаврилюк, студентка Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Артем Черкашин, студент НТТУ "Киевская политехника".

В рядах ВСУ защищают украинскую землю более 400 сотрудников "Укртелекома". На нужды ВСУ уже было направлено более 70 млн грн., передано сотни автомобилей из корпоративного автопарка.

В целом, помощь бизнесов Рината Ахметова военным и гражданским украинцам превысила 6,7 млрд грн.