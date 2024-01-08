'Укртелеком' Ахметова обменял студентам оценки на системы РЭБ

Студентам, участвовавшим в образовательном проекте "Укртелекома", в компании конвертировали заработанные оценки в средства, за которые приобрели системы РЭБ. Милитарную поддержку армии "Укртелеком" оказывает от имени "Стального фронта Рината Ахметова".

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"Укртелеком" предложил учащимся своего образовательного проекта дополнительную мотивацию: каждый балл, полученный за плодотворное обучение, будет конвертирован в гривне. А общую сумму они смогут направить на покупку важной для защитников техники.

"62 талантливых студента со всей Украины получили за время участия в образовательном проекте "Лучшие – с "Укртелеком"" баллы, которые мы конвертировали в 300 тысяч гривен. Эти деньги были направлены на закупку РЭБ-систем, которые мы вместе с представителями нашего студенческого сообщества передали Силам Обороны Украины", – прокомментировал генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

Партию средств РЭБ получили бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

"Средства радиоэлектронной борьбы защищают личный состав и технику от поражения беспилотной авиацией. Это мобильные системы, которые можно перемещать и включать при необходимости. Потребность в таких системах на фронте очень значительна", – прокомментировал Владимир Назаренко, позывной "Солнышко", представитель 4-й бригады.

Студенты имели возможность лично вручить технику защитникам Украины.

"РЭБ-системы на фронте имеют сверхважное значение, ведь враг применяет значительное количество разведывательных БПЛа и FPV-дронов. Эти средства помогут нашим защитникам укрыть определенный участок фронта от вражеских дронов. Мы благодарны нашим защитникам и защитницам, которые нас защищают! Гордые, Гордые, присоединиться к помощи нашим воинам", – прокомментировали передачу Анастасия Гаврилюк, студентка Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Артем Черкашин, студент НТТУ "Киевская политехника".

В рядах ВСУ защищают украинскую землю более 400 сотрудников "Укртелекома". На нужды ВСУ уже было направлено более 70 млн грн., передано сотни автомобилей из корпоративного автопарка.

В целом, помощь бизнесов Рината Ахметова военным и гражданским украинцам превысила 6,7 млрд грн.