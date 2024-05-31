'Укрэнерго' стремится избежать появления новых долгов перед 'зелеными' инвесторами, – Скрипник

Компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом в ходе заседания Комитета по энергетике и ЖКХ заявил Олег Скрипник, и.о. финансового директора НЭК "Укрэнерго".

"У нас в тарифе на сегодняшний день предусмотрено 12,3 млрд грн без НДС. Есть предсказание, что этой суммы не хватит для покрытия всей стоимости услуги за год. Сегодня сумма потенциальных актов близится к этой сумме", – сказал Скрипник.

По его словам, компания ожидает, что по результатам проверки деятельности она получит дополнительные ресурсы для погашения задолженностей, в том числе и на балансирующем рынке.

"С начала года прирост долга на балансирующем составил более 0,5 млрд грн, и соответственно так увеличился наш долг", – добавил финансовый директор. Он также сообщил, что компания за 2024 год заплатила более 19 млрд грн для выполнения текущих платежей и погашения прошлых долгов за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.

"Мы подписали акты за 16 месяцев. Это позволило уплатить (ГП "Гарантированный покупатель". – Ред.) значительную часть средств. Сейчас мы платим в рамках полученных средств за апрель и май", – отметил Скрипник.

Напомним, Нацкомиссия по энергетике планирует повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 19% по сравнению с действующим до 628,65 грн за МВт-час. Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, "Укрэнерго" и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.